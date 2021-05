Recovery Fund, M5s: “L’avevo detto a Saronno serve un europrogettista”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Massimo Uboldi (m5s) in merito al recovery fund a Saronno.

Va premesso che nella Comunita’ Europea l’Italia ha da sempre un triste primato come una tra le nazioni che maggiormente non utilizzano i fondi messi a disposizione dai bandi europei che riguardano vari settori . Fa piacere leggere sulla stampa il commento del Sindaco Airoldi dopo una video conferenza organizzata dal PD sul tema “Next Generation”, nell’ ultimo periodo si e’ dibattuto e si e’ avuto un intenso confronto sul Recovery Fund messo a disposizione dall’EU per fronteggiare la difficile fase storica della pandemia del Covid 19. Ricordiamo che in tutti questi anni sono stati messi a disposizione numerosi bandi con relativi fondi economici specifici, ma in questa particolare situazione gli enti locali assumono un ruolo fondamentale, e come sottolineato dal sindaco Airoldi e’ mancata purtroppo quella fase progettuale necessaria .

Ci preme ricordare che il M5S di Saronno e’ stata l’ unica forza politica ad evidenziare nel proprio programma elettorale uno specifico punto riguardante il ruolo dell’europrogettista, una figura chiave per Saronno e per tutte le amministrazioni locali. Parliamo di un profilo professionale necessario che per le sue qualità tecniche andrebbe ad individuare obiettivi strategici per presentare progetti conformi alle politiche europee.

Come M5S avevamo introdotto questo punto focale nel nostro programma come una sorta di piano strategico per affrontare al meglio proprio quanto si stava presentando in vista dell’arrivo dei fondi europei, tale competenza va individuata nell’ organico attualmente presente nel comune di Saronno che ha più volte dimostrato di avere professionalità altamente qualificate, va aggiunto che questo approccio aiuterebbe l’amministrazione ad essere promotrice verso il mondo del lavoro incentivando le nuove forme lavorative ed innovative che stanno emergendo , affiancando a tutto questo un percorso formativo per le future generazioni occupazionali . Certi di un ascolto su un tema di tale importanza noi del M5S siamo pronti e disponibili a confrontarci e a sviluppare concretamente un progetto comunale passando dalle parole ai fatti perché il tempo scorre velocemente e la città di Saronno necessità di risposte tempestive e di una sostanziale collaborazione tra le diverse forze politiche del territorio.