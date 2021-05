SARONNO – “Tutta una serie di attività si possono fare con società specializzate, cosa che la nostra Amministrazione sta facendo, ma servono anche risorse tecniche e competenti che possano lavorare all’interno del Comune per evitare che per problemi tecnici si perdano i finanziamenti in arrivo dall’Europa”. E’ il focus dell’intervento del sindaco Augusto Airoldi che ieri sera ospite dell’incontro del Pd Saronno “Next Generation Eu, Giovani, Lavoro ed Enti Locali. Una grande opportunità anche per Saronno”.

Ospiti della serata Brando Benifei eurodeputato del Pd, Carmine Pacente consigliere comunale a Milano, il sindaco Augusto Airoldi con il segretario del Pd Rino Cataneo, il consigliere comunale Mauro Rotondi e la moderatrice Marialuisa Cremonesi.

“Le Amministrazioni si trovano a fare i conti con una scarsità di risorse non tanto qualitativa ma quantitativa – ha esordito nel suo intervento Airoldi – le politiche degli ultimi anni hanno fatto si che i comuni si trovino con una una quantità di risorse così inferiori alle proprie necessità che si fatica a gestire il quotidiano. Per accedere al Recovery Fund, per contro, le Amministrazioni sono chiamate a sforzi giganteschi in tempi brevissimi. Noi abbiamo pochissime settimane per realizzare le attività necessario ad ottenere i fondi che saranno distribuiti a luglio. Questo è incredibile per le pubbliche Amministrazione”.

Da qui la richiesta: “E’ importante che il Governo centrale metta a disposizione delle Amministrazioni degli strumenti che permettano di approvvigionarsi delle skill di cui abbiamo bisogno con delle procedure più rapide di quelle a cui siamo abituati. Serve anche la possibilità che queste risorse possano restare nel comune fino alla fine del percorso di realizzare il progetto”.