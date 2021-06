GERENZANO – Il Plis, Parco dei Mughetti – composto dai Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano – informa che ha completato lo sfalcio lungo i percorsi dell’area naturalistica del fontanile di San Giacomo. Erbacce e sterpaglie sono dunque spariti, l’accessibilità a quest’area è stata senza dubbio migliorata.

Nei giorni scorsi anche il periodico intervento di pulizie nell’area naturalistica alle porte del paese, il fontanile di San Giacomo. Sabato sono entrati in azione anche i sommozzatori, ed è stata ben ripulita anche la vasca del fontanile. “Ringraziamo i volontari della Pro loco Gerenzano, Club subacqueo Atlantide e tutti i volontari che poche ore fa hanno provveduto alla pulizia del fontanile di San Giacomo e dell’area circostante” riepilogano dal Comune. Una opera accurata, come quella che era stata svolta altre volte dai volontari anche in passato.

(foto: in zona fontanile di San Giacomo a Gerenzano il verde è stato ripulito e sistemato, in questi giorni)

23062021