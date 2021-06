Auto in fiamme nei pressi dell’uscita di Lomazzo sud dell’A9

LOMAZZO – Vigili del fuoco di Saronno al lavoro ieri sera nella vicina Lomazzo quando, nei pressi dell’uscita dell’autostrada di “Lomazzo sud” Milano-Como una autovettura è stata avvolta dalle fiamme. Si trattava di una vettura posteggiata in via Fametta, nessuno è rimasto ferito ma il rogo ha rapidamente avvolto il veicolo e quando sono arrivati i pompieri ormai non c’era niente da fare, se non controllare le fiamme, che sono state spente in pochi attimi, lasciandosi alle spalle una carcassa fumante.

Sul posto – erano le 22.30 – anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù: sono stati avviati accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto, forse un corto circuito del sistema elettrico del mezzo, forse una perdita di olio o carburante. Ingenti, come detto, sono stati i danni: il veicolo è andato distrutto ed è stato infine rimosso con il carro attrezzi.

(foto archivio: vigili del fuoco in azione per un precedente incendio di una autovetture, sempre in zona)

28062021