LIMBIATE – Tutta Limbiate ha tirato un sospiro di sollievo poco fa quando si è sparsa la notizia che il bambino di tre anni caduto questa mattina dal balcone della sua abitazione se la caverà con qualche medicazione.

L’incidente è avvenuto sabato mattina, verso le 10, in via Mazzini, vicino all’oratorio di San Giorgio e alla Villa Mella: un bambino di tre anni è caduto dal balcone della mansarda in cui vive, al terzo piano di una palazzina. Scattato l’allarme, sono intervenuti i soccorsi: oltre ai Carabinieri, si è portato sul posto l’elisoccorso, atterrato all’interno del parco della villa limbiatese. Il bambino piangeva e questo ha rassicurato subito familiari e cittadini scesi in strada per prestare aiuto.

Il bambino è stato trasportato in ospedale e le notizie arrivate poco dopo sono rassicuranti.

24072021

(foto archivio)