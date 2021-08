SARONNO – Dopo aver terminato i lavori su viale Lazzaroni, con la posa del nuovo asfalto dal cavalcavia della ferrovia, i cantieri stradali estivi si sposteranno per realizzare interventi di manutenzione straordinaria in altre zone della città.

Da oggi lunedì 2 agosto sarà la volta di viale Europa: qui non vi saranno chiusure importanti, perché il tratto stradale interessato è limitato.

Più importante, invece, l’intervento che verrà effettuato a partire da martedì 3 agosto e per tutta la settimana, che riguarderà la rotatoria di via Varese/Volonterio e le sue bretelle di collegamento. Per poter effettuare i lavori, sarà necessario chiudere tronchi stradali parzialmente o totalmente: saranno segnalate le deviazioni di traffico.

A seguire gli interventi l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che ha realizzato una serie sopralluoghi nei vari cantieri nella prima settimana di lavori. Le asfaltature fanno parte di un pacchetto di interventi estivi sulle strade cittadini del valore di 400 mila euro.

02082020