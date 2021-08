Trovare lavoro nel campo del trading richiede dedizione e pazienza. Si tratta di un settore molto competitivo, ma che offre allo stesso tempo un grande potenziale per cospicui guadagni. Inoltre, trading è un’attività che richiede un grande investimento personale e finanziario e che può essere appreso in autonomia, ma in questo modo la formazione potrebbe durare per molti anni. A tale scopo è consigliato frequentare un percorso accademico nell’ambito dell’Economia e della Finanza. Una laurea può rendere meno impegnativo l’accesso ad alcune prestigiose società di trading specialmente se ottenuti frequentando un corso universitario di alto livello.

In questo articolo, troverai alcuni suggerimenti interessanti da seguire per trovare lavoro nel mondo del trading.

Quale formazione è indicata per trovare un lavoro nel trading?

Per diventare un trader istituzionale e lavorare nelle migliori istituzioni internazionali è consigliato frequentare un corso universitario di alto livello, in particolare un MBA (Master in Business Administration). Alcune università, soprattutto quelle americane, sono la prima scelta quando le grandi istituzioni finanziarie come JPMorgan o Goldman Sachs hanno bisogno di candidati. La selezione in queste università dall’altro lato però è molto rigorosa.

Alcune università americane vantano, inoltre, partnership con alcune grande istituzioni. Per esempio, Goldman Sach recluta ogni anno circa 25 laureati presso l’Università della Pennsylvania, in modo particolare dalla, Wharton Business School. Più del 35% di laureati all’MBA dell’ateneo di Philadelphia è approdato a Wall Street nel corso del 2016, con uno stipendio medio annuo di partenza di ben 125mila dollari.

Tra le università particolarmente apprezzate dalle istituzioni finanziarie abbiamo, inoltre: Cornell SC Johnson College of Business di New York, Harvard Business School a Boston e NYU Stern School of Business anch’essa a New York.

Oltre all’America, anche in Inghilterra è possibile trovare eccellenti scuole universitarie per formarsi come trader professionista. Tra queste è necessario citare la Saïd Business School di Oxford, i cui laureati trovano spesso impiego nei vari istituti finanziari di Londra. Altri due master in Finanza molto apprezzati dalle principali banche internazionali sono quelli offerti dall’ Imperial College Business School e la London School of Economics con sede a Londra.

È meglio ottenere un MBA o un CFA?

Le aziende più grandi cercano il meglio e il candidato più brillante in modo particolare nel campo matematico ed economico. Come abbiamo visto per le università, avere il giusto background educativo può fare la differenza nella ricerca di un impiego nell’ambito del trading.

L’MBA (Master in Business Administration) è generalmente un buon punto di partenza. Per i trader, l’MBA è sempre più richiesto, soprattutto per coloro che desiderano lavorare nelle aziende più grandi. Tuttavia, un CFA (Chartered Financial Analyst – Certificato di Analista Finanziario) è qualcosa che pochi trader ottengono, soprattutto se lavorano dal lato delle vendite o come analisti.

Il CFA è un gruppo di certificazioni nato negli Stati Uniti e offerta a livello internazionale dal CFA Institute. Ci sono tre esami separati per il CFA, ma ci sono anche dei prerequisiti per ottenere la certificazione. Si rivolge a professionisti del settore degli investimenti e dei mercati finanziari. L’obiettivo è quello di certificare le competenze tecniche nell’ambito della gestione degli investimenti e dell’analisi finanziaria.

Formarsi nel trading quantitativo per trovare lavoro nel mondo del trading

Il trading quantitativo in passato era impiegato principalmente dalle grandi istituzioni finanziarie. Per questo motivo le transazioni erano solitamente di grandi dimensioni e potevano coinvolgere l’acquisto e la vendita di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, questa strategia è sempre più comunemente utilizzata anche dai singoli investitori. Una formazione in questo ambito, quindi, potrebbe rappresentare un plus ben gradito per essere assunti nel mondo del trading.

Ma che cosa significa trading quantitativo? Il trading quantitativo è una strategia di trading che si basa su analisi quantitative e matematiche. Esse hanno l’obiettivo di identificare le opportunità di trading basandosi su calcoli matematici e analisi dei numeri. In contrapposizione alle altre forme di trading, nel trading quantitativo ci si affida esclusivamente su metodi statistici, sulla programmazione e sulla disponibilità di database completi per prendere decisioni di trading razionali.

I trader quantitativi, partendo da una tecnica di trading, creano un modello usando la matematica. Successivamente sviluppano un programma eseguibile da computer che applica il modello ai dati storici di mercato. Il modello è poi ottimizzato e sottoposto a backtest. Se i risultati ottenuti sono favorevoli, il sistema viene in seguito implementato nei mercati reali.

Il modo di funzionamento dei modelli di tracking quantitativo è molto simile a quello di un bollettino meteorologico. Prendiamo, ad esempio, un meteorologo che prevede una probabilità di pioggia del 90% nonostante stia splendendo il sole. Il meteorologo è in grado di trarre questa conclusione decisamente contrastante attraverso la raccolta e l’analisi dei dati climatici provenienti dai sensori presenti in tutta l’area. Successivamente viene avviata un’analisi quantitativa computerizzata in grado di rivelare i modelli specifici nei dati. Se questi modelli, dopo il confronto con i dati climatici storici, evidenziano un risultato di pioggia 90 volte su 100, il meteorologo può trarre la conclusione con sicurezza, da qui la previsione del 90%. I trader che utilizzano la strategia quantitativa applicano lo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading.

Requisiti per lavorare nel trading: quali sono?

Per trovare lavoro come trader è necessario possedere alcuni requisiti basilari. Ecco i più richiesti:

1. Passione

Proprio come qualsiasi altra attività nella vita, se non hai passione in quello che stai facendo, non sarai in grado di dare il tuo 100%. Devi avere una passione per trading per avere successo.

La passione è dedicare molte ore ogni giorno per migliorare te stesso e la tua conoscenza del mondo del trading.

2. Dimostrare le proprie competenze

Durante un colloquio per un lavoro nell’ambito del trading, devi convincere l’intervistatore della tua passione per il trading e della tua capacità di perseverare.

Come puoi dimostrarlo? Il modo migliore è iniziare a fare trading sul tuo conto personale. Mostrando all’intervistatore i tuoi risultati. Questo ti farà risaltare tra le migliaia di candidati con cui competerai.

3. Grinta

Gli studi hanno dimostrato che anche la grinta gioca un fattore importante.

Ma cos’è la grinta? La grinta è la capacità di continuare ad andare avanti anche quando tutto ti sta remando contro.

La maggior parte dei trader smette di fare trading dopo aver ottenuto diversi risultati negativi. Ma quelli con grinta rifletteranno costantemente sulle loro azioni e cercheranno di migliorare se stessi per raggiungere i veri risultati.

4. Velocità con i numeri e con i calcoli

Durante i colloqui, molto probabilmente ti faranno domande matematiche o dovrai risolvere qualche rompicapo statistico. Alcuni ti potranno anche richiedere di superare un test di matematica prima di poter accedere all’intervista.

Potresti considerare di fare un test di velocità matematico poche settimane prima del colloquio per migliorare le tue capacità di calcolo mentale.