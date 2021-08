SARONNO – Esprime grande soddisfazione l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni per i 167.214 euro di fondi ministeriali ottenuti per gli istituti comprensivi cittadini che si uniscono ai 281.941 euro per le scuole superiori. (qui l’elenco dei fondi scuola per scuola)

“La scuola è e rimane la nostra priorità – spiega l’esponente della Giunta in quota Obiettivo Saronno – abbiamo tante situazioni da risolvere a cui far fronte anche causate dal Covid e dalla necessità di distanziamento e di areazione delle aule, della creazione di nuove “aule” provvisorie a cui dare maggiore dignità visto il perseguire della necessità di combattere il virus”. E continua: “E’ stato davvero importantissimo intercettare i fondi stanziati ad hoc dal Governo”.

L’assessore Ciceroni non si limita alle parole e il tema è già in cima alla sua agenda per passare ai fatti: “Appena rientro incontrerò i direttori scolastici (con cui abbiamo già fatto “la lista della spesa”) per definire le priorità”.

(foto archivio).