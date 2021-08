Sere d’estate, il Pd presenta i candidati di Limbiate, Varedo e Desio

LIMBIATE – In vista delle prossime elezioni, per tutto il prossimo fine settimana, da venerdì a domenica, il circolo locale del Pd invita i sostenitori alle cene sociali dell’area feste di via Monte Grappa. Gli incontro di dialogo e socialità saranno il momento per conoscere i piani futuri del partito e avvicinare anche alcuni dei candidati sul territorio: per domenica 29 alle 18 infatti è stato organizzato un aperitivo con chiacchierata con i candidati sindaci Giancarlo Brunaro per Limbiate, Jennifer Moro per Desio e Sandro Vitiello per Varedo. Una visione d’insieme, quella del Partito Democratico che guarda alle possibili collaborazioni tra enti come a delle opportunità e possibilità amministrative. Si comincia venerdì 27 con le cene di pesce, poi sabato menù carne e domenica infine l’aperitivo rinforzato. Ci sarà anche la possibilità di cenare con menù vegano ogni sera. Per iscriversi alle cene è necessario prenotare entro giovedì al numero 3475636228. Ad ospitare gli incontri sarà l’area feste di via Monte Grappa.

24082021