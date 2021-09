SARONNO – Questa settimana è entrata in redazione anche Alice Rimoldi, una studentessa di 21 anni dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Grazie a questo stage potrà ultimare il proprio percorso universitario e laurearsi in Linguaggi dei Media.

“Sono rimasta molto colpita dalla determinazione di Alice – spiega la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – in un periodo come quello estivo in cui eravamo particolarmente presi è rimasta sul pezzo per organizzare la sua esperienza di stage a ilSaronno malgrado la grande distanza dalla sua Caravate. Speriamo che quest’esperienza possa esserle utile per iniziare il suo percorso nel mondo del giornalismo”.

“Sono molto emozionata per questo stage, per la prima volta mi trovo davvero a lavorare in una redazione, posso mettermi in gioco in prima persona e fare esperienza sul campo. Ringrazio Sara Giudici e tutta la redazione de il Saronno per questa opportunità di cimentarmi nell’ambito giornalistico. Sono sempre stata attratta da questo mondo e devo dire che, per quel che ho potuto vedere finora, mi conquista sempre di più”.

