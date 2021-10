x

BUSTO ARSIZIO – Visita di Matteo Renzi, leader di Italia viva, oggi a Busto Arsizio, con i parlamentari locali del suo partito, il saronnese Gianfranco Librandi e Maria Chiara Gadda, “per toccare con mano il “saper fare” di una provincia come Varese che ha un solido tessuto di imprese manifatturiere che esportano il made in Italy in tutto il mondo” dice Gadda.

Prosegue la parlamentare: “Certo, la pandemia per il coronavirus ha messo a dura prova. Ora è necessario ripartire perché è il lavoro il vero motore di coesione sociale e benessere. Il nostro territorio ha messo a frutto le opportunità generate dal governo Renzi, basti pensare agli investimenti di industria 4.0 o alternanza scuola lavoro. Ne abbiamo visti i risultati positivi questa mattina, ma ora bisogna investire ulteriormente nel nostro capitale più grande…le persone. Formazione, e lavoro di qualità. Siamo un grande Paese, e con il governo del premier Mario Draghi possiamo vincere questa sfida”.

(foto: alcuni momenti della visita di Matteo Renzi, con i parlamentari locali Gianfranco Librandi e Maria Chiara Gadda)

