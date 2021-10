x

CARONNO PERTUSELLA – Sabato 2 ottobre ci saranno interruzioni di energia elettrica in alcune vie del paese: a comunicarlo è l’Amministrazione comunale caronnese.

Nel corso della mattinata fra le 8 e sino a mezzogiorno il problema potrebbe interessare abitazioni situate in via Monte Cervino, via Monsignor Banfi, via Gran Sasso, via Sassolungo, via Monte Resegone, via Monte Grappa, via Montecenisio, via Consegna, via Maiella, vicolo Lavaredo e via Luini. “Durante i lavoro previsti l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere tolta e poi momentaneamente riattivata, pertando invitiamo a non commettere imprudenze e comunque preghiamo di non utilizzare gli ascensori degli edifici” fanno sapere da E-distribuzione, la società elettrica.

Nel pomeriggio possibili temporanei black out dalle 14 alle 18 in via 4 novembre, via Damiano Chiesa, corso Italia, vicolo Firenze, vicolo Ticino, vicolo Genova, via Volta, vicolo Po.

(foto archivio: precedenti lavori sulla rete elettrica, sempre nella zona, da parte degli addetti della socetà elettrica, per interventi di manutenzione)

