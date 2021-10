x

x

CASTIGLIONE OLONA – Stefano Bruno Galli, assessore regionale della Lombardia all’Autonomia e Cultura, si è recato ieri in visita nel centro storico di Castiglione Olona, assieme al suo capo segreteria Monica Baruzzo.

Accompagnato dal sindaco di Castiglione Olona, Giancarlo Frigeri, dal vice sindaco Paolo Guerra e all’assessore alla Cultura e Marketing Territoriale Cristina Canziani, ha visitato alcune delle eccellenze turistiche e culturali del borgo, prima Città Ideale dell’Umanesimo.

La visita, iniziata con il sopralluogo al Pio Luogo e ai suoi quattrocenteschi ambienti finemente affrescati, ha interessato in particolare modo i musei di proprietà comunale.

L’assessore ha potuto ammirare Palazzo Branda Castiglioni, la storica dimora del Cardinal Branda Castiglioni che conserva le testimonianze artistiche dei maestri toscani Masolino e Vecchietta, e il Museo Arte Plastica con il suo unico ed originale connubio tra ambiente storico ed arte contemporanea.

Le offerte culturali e turistiche di Castiglione Olona hanno colpito positivamente l’assessore Galli, che ha espresso la volontà di un impegno di Regione Lombardia per future collaborazioni.

Una visita che ha raccolto pareri positivi e apprezzamenti da parte dell’assessore regionale per il percorso che l’Amministrazione comunale ha intrapreso negli ultimi anni per il recupero e la valorizzazione dei suoi beni e che ha dato ulteriore entusiasmo per il proseguo delle opere per il rilancio e la promozione delle straordinarie eccellenze castiglionesi.

23102021