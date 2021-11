Al di là dei temi trattati durante l’incontro, che hanno riguardato il quartiere, ma anche la città in generale, il luogo ove si è svolto l’incontro e cioè il Centro Sociale della Cassina Ferrara – struttura laica – ci offre lo spunto per evidenziare un tema a nostro parere molto importante: strutture come questa, gestite in maniera virtuosa attraverso un accordo tra pubblico e privato, permettono di migliorare la socialità, di coinvolgere i cittadini e di sviluppare un grande senso di appartenenza, favorendo una migliore vivibilià dei quartieri. Non è quindi un caso che l’incontro sia andato così bene! È anche grazie al Centro Sociale, alle persone che lo animano e alle sue attività, infatti, che i cittadini di Cassina Ferrara – i “cassinat” – tengono alta l’attenzione sui temi che li riguardano, amalgamandosi in quel “liquido sociale” che, attraverso lo scambio di opinioni differenti e differenti visioni di città, unisce le persone verso il raggiungimento di obiettivi comuni.

Ma non tutti i quartieri saronnesi hanno questa fortuna: in molti di essi sono le parrocchie a svolgere un ruolo aggregativo, ma il pur lodevole impegno delle strutture confessionali, che in diversi casi collaborano strettamente e virtuosamente con l’Amministrazione e l’associazionismo cittadino, non deve sollevare il comparto pubblico dalla responsabilità di attivare quelle realtà aggregative che possano generare tra i cittadini un senso di appartenenza e di cittadinanza attiva che li sproni a prendere a cuore le problematiche del quartiere in cui vivono