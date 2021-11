x

SARONNO – “Ancora una volta questa amministrazione crede di essere in campagna elettorale e ha bisogno di screditare l’avversario politico non possedendo valide argomentazioni ma proponendo una vera e propria lettura forzata e ideologica dei fatti. Il Sindaco Airoldi, nell’ambito della presentazione dei prossimi eventi natalizi, riferisce dell’impegno profuso dalla sua amministrazione nel valorizzare le periferie avendo ivi organizzato spettacoli natalizi a differenza di quanto fatto dalla precedente che, a suo dire, non è stata in grado neppure di salvaguardare il commercio di vicinato autorizzando la costruzione di 5 supermercati. In questo modo il Sindaco continua a screditare la precedente amministrazione quasi a evitare di essere lui stesso criticato”.

Inizia così la nota di Forza Italia in merito all’intervento del sindaco Augusto Airoldi sul settimanale comunale in merito agli eventi natalizi contenente, cosa insolita per l’informatore comunale, due stoccata alla passata amministrazione.

“Il primo cittadino parla, ancora una volta, di supermercati cogliendo l’occasione per ribadire la bontà del proprio operato con la chiara intenzione di delegittimare l’operato non solo dell’amministrazione Fagioli ma anche disconoscendo quanto fatto dall’amministrazione Porro, nella pura convinzione di essere il migliore di tutti.

E così, i supermercati sono diventati il simbolo del male o del mal fatto.

Si parla dei supermercati che stanno sorgendo in ex aree industriali dismesse per le quali il pgt approvato non dalla precedente amministrazione ma dall’amministrazione Porro, cugina di questa amministrazione, prevede, attraverso un cambio di destinazione d’uso, la possibilità di realizzare non solo abitazioni ma anche strutture commerciali in modo da permettere economicamente il recupero di aree anche di grandi dimensioni come ad esempio la Cantoni. E, tra l’altro, il Tigros, che in quest’area sta sorgendo, è il trasferimento di quello da sempre in funzione in via Cattaneo. I supermercati sono, poi, anche nuove opportunità di lavoro.

Da ciò, che è un dato di fatto, si deduce quanto sia una forzatura voler far credere ai propri cittadini che la precedente amministrazione non abbia avuto a cuore il commercio di prossimità che, oltretutto, come sappiamo, insiste prevalentemente nelle vie del centro con botteghe che si confermano, molte di queste, reali eccellenze del territorio.

È una forzatura pensare che i saronnesi e non, che si recano in queste botteghe, possano in futuro decidere di andare ad acquistare prodotti da forno, manicaretti già pronti, carni da tempo apprezzate, in un nuovo supermercato appena sorto e in periferia.

Ricordiamo inoltre che i supermercati esistono a Saronno da diversi decenni e convivono con il commercio di vicinato da sempre e sarebbe una forzatura anche parlare di commercio di vicinato nelle periferie in quanto non si annoverano esercizi nelle strette vicinanze dei futuri supermercati.

Piuttosto, sarebbe più corretto ipotizzare che quanti vivono in aree decentrate e periferiche avranno l’opportunità di poter fare la spesa anche sotto casa e quindi riducendo gli spostamenti, con meno inquinamento, meno traffico e, perché no, anche a prezzi più vantaggiosi.

Insomma, un’opportunità concessa da uno strumento normativo, viene visto come quanto di peggio ci possa essere e si confeziona un problema per trarne delle conclusioni puramente ideologiche.

A un anno dall’insediamento di questa amministrazione, aldilà dell’idiosincrasia verso i supermercati e dei proclami propagandistici, non abbiamo ancora chiaro cosa si intenda fare concretamente per la città e per i suoi cittadini.

(foto: il sindaco Airoldi all’inaugurazione di un nuovo supermercato in città)

