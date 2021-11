x

x

SARONNO – Il problema è noto e si trascina da tempo ma nelle ultime settimane la situazione è ulteriormente peggiorata spingendo così genitori dei bimbi della scuola elementare ma anche chi usa la palestra per l’attività sportiva a richiedere un intervento tremite l’app Municipium e segnalazioni alla scuola e al Comune.

Al centro delle segnalazioni la palestra della scuola elementare Rodari al quartiere Prealpi.

I problemi sono diversa natura e gravità spiegano gli utenti “si va dai materassi abbandonati e pieni di polvere, alle finestre rotte o che non aprono fino a pareti scrostate e luci rotte”.

Criticità ancora maggiori negli spogliatoi dove oltre a fare i conti con docce non funzionanti si possono trovare anche lavandini inutilizzabili e persino caloriferi pericolanti.

Una situazione di difficile gestione per i bimbi della scuola ma anche per gli sportivi che usano la palestra e che ospitano anche altre squadre. E così è stata fatta una segnalazione sull’app Municipium che però malgrado le rassicurazioni di intervento da parte dell’Amministrazione al momento non ha portato risultato.

In questi mesi alcuni utilizzatori della palestra si sono organizzati anche per realizzare alcuni interventi di pulizia straordinari in autonomia “ma serve la manutenzione e l’attenzione dell’Amministrazione per garantire uno spazio più idoneo a svolgere la pratica sportiva”.

Non è la prima volta che sportivi e genitori chiedono un intervento per migliorare la situazione della palestra che mostra i segni del tempo di una struttura datata ma anche quelli di una mancanza di attenzione continuata.