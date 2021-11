x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd di Saronno in merito all’iniziativa organizzata ieri in piazza Libertà.

“Eccoci in piazza con il gazebo appena montato, un piccolo gesto di solidarietà a Patrick Zaki, un ragazzo incarcerato e torturato, nel disprezzo più totale di ogni minima parvenza di rispetto dei diritti umani. Per dare un supporto se pur simbolico, proponiamo il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick e la posa della sua sagoma nell’aula studio della biblioteca cittadina, iniziative già attuate da molti comuni italiani tra cui Milano.Lo diciamo subito per quelli del “e ma gli italiani”, il benaltrismo lo rispediamo al volo al mittente. Per noi i diritti umani, civili e sociali sono complementari, non puoi occuparti di chi ha problemi se non sai difendere i diritti che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano. Avere un occhio di riguardo su questi temi non ci impedisce certo di essere pragmatici e di occuparci del sociale. La nostra amministrazione ha infatti incrementato di molto i fondi per i servizi sociali, per azioni di sostegno piu’ efficaci per le persone disabili, i nostri anziani e le persone in condizione di fragilità.