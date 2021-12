Gadda (Iv): “Non sprechiamo le opportunità di servizio civile”

x

VARESE – “Migliaia di opportunità di servizio civile stanno rischiando di finire nel cestino. Lo denunciano le associazioni spiegando che “a fronte di 76.639 posizioni valutate positivamente dal Dipartimento politiche giovanili e Servizio civile universale, risultano stanziate risorse per 54.181 posizioni”. Il dipartimento è lo stesso che si trova senza coordinatore da cinque mesi e sul quale ho chiesto, con una interrogazione urgente, alla ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone di procedere adeguatamente e in tempi certi alla nomina proprio per garantire il servizio”. A sottolineare il problema è la parlamentare locale, Maria Chiara Gadda, esponente di Italia viva.

Prosegue l’onorevole Gadda: “La mia interrogazione attende riposta e la ministra non ha ancora dato disponibilità per venire a rispondere al question time in commissione”. E’ un tema che d’altra parte Gadda non intende “lasciare cadere”, per evitare che le opportunità di accesso al servizio civile non vengano “sfruttate”.

(foto archivio: la parlamentare locale di Italia viva, Maria Chiara Gadda, in Parlamento a Roma)

