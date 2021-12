x

SARONNO – Si terrà domani, martedì 21 dicembre, la seduta straordinaria del consiglio comunale di Saronno, in presenza all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario. Non aperto al pubblico, il consiglio comunale avrà inizio alle 19.30 e avrà all’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

La cittadinanza potrà seguire la seduta tramite i canali saronno.civicam.it o www.radiorizzonti.org.

Alle 21 circa, al termine della seduta solenne del Consiglio Comunale non aperta al pubblico, per solennizzare il conferimento della cittadinanza onoraria di Saronno al Milite Ignoto nel centenario della traslazione dei suoi resti nel sacello dell’altare della Patria in Roma, avvenuto il IV novembre 1921, si formerà all’esterno, in viale Santuario, dall’Auditorium “Aldo Moro” con distanziamento, un corteo presieduto dal Sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale, con la giunta ed i consiglieri comunali, il gonfalone e la bandiera di Saronno, le autorità militari e religiose, le rappresentanze d’arma con labari e bandiere, la Croce Rossa ed i cittadini presenti, che, con una suggestiva illuminazione con piccole torce, raggiungerà il vicino monumento ai caduti.

Qui il presidente darà lettura della deliberazione consiliare di concessione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il sindaco pronuncerà un’allocuzione celebrativa e sarà deposta una corona d’allora al monumento all’uopo illuminato. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa parte esterna e pubblica della cerimonia, con obbligo di distanziamento sociale e di mascherina; potrà essere richiesta l’esibizione del “green pass rinforzato”.

(in foto d’archivio: la sala del consiglio comunale)



