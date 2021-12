x

SARONNO – “Dalle scuole saronnesi, notizie tutt’altro che confortanti. Al liceo classico Legnani è stata decisa la Dad totale domani e dopo e sino all’inizio delle vacanze natalizie perché ci sono diversi insegnanti positivi. La decisione è stata assunta dalla presidenza stamane”. Così il sindaco Augusto Airoldi ai microfoni di Radiorizzonti nella tarda mattinata odierna ha iniziato il proprio settimanale focus dedicato alla situazione covid in città.

“Escluso il Legnani – ha proseguito Airoldi – ci cono 9 classi in sorveglianza attiva, erano 15 la scorsa settimana; ed oggi ci sono 17 classi in quarantena, mentre erano 7 la scorsa settimana. Attualmente sono 55 alunni positivi al coronavirus, contro i 41 della settimana scorsa, su una popolazione studentesca saronnese di 12.000 ragazzi”.

