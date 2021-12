x

LIMBIATE – In biblioteca a Limbiate sono arrivati i manga. Le serie giapponesi che stanno conquistando ragazzi e ragazze vanno ad ampliare la già ricca sezione “Fumetti e graphic novel”.

“Grandi imprese e giovani che devono superare prove e avversità o imparare a convivere con i loro demoni interiori. Questo e molto altro nelle tante storie disegnate. In biblioteca vi aspettano One-Punchman, Death Note, My Hero Academia, Demon Slayer, Nana e molti altri” ricordano dal Comune. Insomma, nella struttura di via Dante in centro a Limbiate non c’è davvero che l’imbarazzo della scelta, per tutti gli appassionati del genere.

(foto: manga “schierati” alla biblioteca di Limbiate)

