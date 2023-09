CARONNO PERTUSELLA – I rincari delle materie prime portano nelle casse del Comune un ulteriore milione di euro di finanziamento statale da destinare alla nuova biblioteca comunale, che sorgerà nell’ex scuola Dante Alighieri, e all’ampliamento della scuola Giovanni Pascoli di Bariola; questo finanziamento sarà diviso equamente a metà tra i due progetti.

Il cantiere ad essere avviato in tempi più brevi è quello della nuova biblioteca, previsto per questo mese; i lavori prevedono un costo di 5.700.000 euro. L’ampliamento della scuola, invece, è in stato di attesa: le spese, di 3.800.000 euro, sono interamente a carico del comune, che sta cercando bandi a cui partecipare per poter avviare il progetto al più presto. Più imminente, invece, l’avvio del cantiere della palestra di Bariola, per cui si sta concludendo l’iter di individuazione del direttore lavori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: l’attuale biblioteca di Caronno Pertusella)

07092023