x

x

GALLARATE – Cinelandia Spa annuncia l’apertura di due parchi divertimento indoor targati Cinelandia Park, adiacenti ai multisala di: Gallarate in viale Lombardia 51 e Arosio in via Valassina.

Le sedi apriranno in date diverse: mercoledì 22 dicembre si partirà alle 19 con Gallarate e martedì 28 dicembre sarà il turno anche di Arosio. Il progetto viene realizzato grazie alla joint venture fra Cinelandia Spa e Kaiwanxiao Ltd, con l’impiego di 110 nuovi addetti – che lavoreranno nei due parchi. Sia ad Arosio che a Gallarate, si possono trovare le medesime attrazioni presentate anche sul sito www.cinelandiapark.it. Fra le numerose proposte, spiccano per originalità: la Gatorade Arena, un luogo unico in Italia, che richiama il mondo del parkour e unisce fitness, divertimento, competizione; i simulatori di realtà virtuale, per vivere esperienze immersive – sfruttando tecnologie d’avanguardia.

L’offerta si arricchisce anche con degli spazi interamente dedicati ai bambini: il Kid’s Village, costituito da una playland con pannelli interattivi ed il Kid’s Restaurant, dove i più piccoli possono pasteggiare o fare merenda con i propri amici e coetanei. Infine, ci sono: le cinque sale cinematografiche; il Girls Power, dedicato alla danza e al relax; il Jungle Restaurant che è il ristorante a tema giungla; lo Sky Walk in cui si può camminare o saltare su di una rete sospesa a dieci metri di altezza – ammirando lo spettacolo delle Fontane danzanti.

L’idea di creare Cinelandia Park, è nata dalla volontà aziendale di aumentare le opportunità di divertimento e intrattenimento. Il progetto è innovativo perché offre al pubblico strumenti tecnologici come le pedane omnidirezionali per i giochi virtuali, ma è anche inclusivo perché si rivolge a tutte le fasce d’età, con diverse tipologie di prezzo.

Inoltre, la Gatorade Arena consentirà di ricevere dei buoni spendibili all’interno del parco – in base al punteggio accumulato tramite i bracciali elettronici.

22122021