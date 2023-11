AROSIO – Partita equilibrata nella quale i padroni di casa riescono ad avere la meglio nel finale quella disputata questo pomeriggio ad Arosio tra Stella Azzurra e Amor Sportiva per la decima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como.

Nella prima mezz’ora di gioco del primo tempo, i padroni di casa scendono con un approccio più propositivo rispetto agli avversari cercando di spaventare diverse volte la porta avversaria presieduta dall’estremo difensore ospite Lovera protagonista di numerosi importanti interventi. Negli ultimi 15 minuti della prima metà di gara, l’Amor entra in partita creando delle belle azioni pericolose che però non verranno concretizzate.

Nel secondo tempo l’Amor Sportiva scende meglio in campo ma, nonostante le molteplici azioni pericolose create, non riesce a trovare il goal del vantaggio che, invece, viene firmato dalla Stella Azzurra a 9 minuti dal triplice fischio con Longoni che insacca in porta il pallone sulla respinta di Lovera.

L’Amor Sportiva perde di misura così un match combattuto nel quale ha saputo creare diverse occasioni senza però concretizzare e nel quale va sotto solo nel finale nonostante una grandiosa prestazione dell’estremo difensore Lovera. Con quella odierna sale a quota 6 il numero di sconfitte stagionali a causa delle quali l’Amor resta nella parte bassa della classifica con solo 8 punti raggiunta dal Dal Pozzo dopo la vittoria odierna a Cogliate sulla Cogliatese. Risultato, invece, molto positivo per la Stella Azzurra di Arosio che conquista tre importanti punti con i quali sorpassa in classifica il Bulgaro e si piazza al secondo posto del girone insieme al Cistellum con 25 punti.

GSO STELLA AZZURRA AROSIO – ASD AMOR SPORTIVA 1-0

Gso STELLA AZZURRA AROSIO: Narayevskyi, Pandullo, Franceschin, Nespoli, De Paolis, Francioso Al, Galotta, Sorleto, Adamu Djamilou, Bestetti, Pirri. A disposizione: Viganò, Ricci, Saruggia, Imbriani, Imperatore, Barzaghi, Sanvito, Longoni. All: Francioso An.

Asd AMOR SPORTIVA: Lovera, Codari, Caimi, Pilato, Caldera, Gariboldi, Nigro, Busnelli, Rubino, Aloardi. A disposizione: Chiti, Banfi, Chiti R, Pustorino, Wagner, Boschetto, Uboldi, Muraca. All: Boldorini.