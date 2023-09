AROSIO – Una partita difficile per la Coglietese quella disputata ad Arosio questo pomeriggio contro la Stella Azzurra valida per la seconda giornata stagionale del girone H di Como della seconda categoria.

I padroni di casa senza particolari difficoltà riescono a sbloccare il risultato portando così la partita a proprio favore e successivamente ad allungare il vantaggio vincendo così una partita sulla carta non semplice per 2-0.

La Cogliatese dunque, dopo la vittoria di misura trovata durante la prima giornata contro la Veranese, subisce la prima battuta d’arresto restando così a tre punti in classifica. Vince invece una partita importante la Stella Azzurra Arosio che dopo la prima sconfitta per 5-4 contro un avversario difficile come il Cistellum riesce a rialzarsi benissimo tornando nelle parti alte della classifica del girone.

GSO STELLA AZZURRA AROSIO – ASD COGLIATESE 2-0