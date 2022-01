SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale.

Sono 14 i servizi di pagamento online che sono stati attivati sulla app Io dall’Amministrazione saronnese con la fine dell’anno 2021 e che, in questo inizio 2022, sono pienamente funzionanti e a disposizione dei cittadini.

Il progetto a cui la Giunta Airoldi e gli uffici comunali hanno lavorato negli ultimi mesi ha avuto l’obiettivo di trasferire sulla piattaforma “PagoPA” la possibilità di effettuare pagamenti per diversi servizi: dai diritti di segreteria ai canoni di locazione abitativa, dalle sanzioni per accertamenti di compatibilità paesaggistica ai rimborsi di spese condominiali o imposte di registro, dai depositi cauzionali non abitativi alle indennità di occupazioni. I 14 servizi trasferiti anche sulla app Io, scaricabile gratuitamente su smartphone, si trovano nell’apposita sezione Comune di Saronno.

“Sul fronte informatico, in un anno è stato fatto un grande lavoro – commenta l’assessore all’Innovazione Tecnologica, Novella Ciceroni – che ha avuto lo scopo di rendere accessibili i nostri servizi attraverso il sistema Spid, di completare il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e di rendere fruibili i servizi digitali attraverso l’app Io. Tutto questo percorso rappresenta un importante passo verso l’innovazione digitale del nostro Comune e della nostra città”.

La tecnologia di pagamento è sempre quella di “PagoPA”, che vede ormai una cinquantina di servizi pagabili online dalla home page del sito internet comunale: accedendo dall’apposito bottone si entra nella sezione dedicata ai pagamenti online dove, suddivisi nelle categorie “pagamenti con avviso”, “pagamenti spontanei” e “ricevute telematiche”, sono reperibili le tipologie di pagamento consentite proprio attraverso il portale e che vedono il coinvolgimento di più uffici comunali.

“Ancor di più con questa pandemia, che ci ha costretti a rimanere collegati con l’esterno attraverso gli strumenti informatici, ci siamo resi tutti conto dell’importanza di poter accedere ai servizi senza recarci negli uffici o nelle sedi preposte – conclude il sindaco Airoldi – Ecco perché ogni tassello che riusciamo ad aggiungere nel percorso di informatizzazione e digitalizzazione di servizi e attività è un’ottima notizia e un motivo di soddisfazione”.

