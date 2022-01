x x

SARONNO – UBOLDO – Se la sono cavati senza gravi conseguenze i due automobilisti coinvolti nello scontro avvenuto ieri notte in A9.

L’impatto è avvenuto intorno alle 23,25 nel tratto tra Uboldo e Saronno lungo l’autostrada Milano-Como. Ad essere coinvolte due vetture. Alcuni automobilisti di passaggio vedendo le vetture incidentate hanno dato l’allarme e nel giro di pochi minuti sono arrivate sul posto l’ambulanza Misericordia di Arese e la polizia stradale di Novate.

I due feriti non hanno riportato gravi lesioni e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Saronno in codice verde. I mezzi incidentati sono stati rimossi dalla sede stradale senza particolari conseguenze per la circolazione anche per la scarsa presenza di auto in quel momento. A determinare le cause sarà la polizia stradale che ha effettuato i rilievi.

