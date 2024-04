ROVELLASCA – Mercoledì 1 maggio, Croce Azzurra Odv sarà presente alla tradizionale Fiera del Fiore di Turate con il laboratorio per bambini “Soccorritopoli, giocando s’impara”, in un doppio appuntamento alle 10.30 e alle 15.

Soccorritopoli è un laboratorio ludico/pratico della durata di un’ora e mezza circa dedicato ai bambini tra i 5 e i 10 anni, in cui i formatori certificati dell’associazione insegnano in maniera giocosa che cosa fare in caso di incidenti domestici, spiegando come chiamare il Numero Unico dell’Emergenza 112, per “avvicinarsi all’ambulanza” senza averne paura. Per la partecipazione è richiesto un piccolo contributo di almeno 5 euro a bambino, da versare in modo contestuale alla prenotazione del posto.

Tale contributo sosterrà i costi organizzativi e di acquisto della costosa strumentazione che utilizziamo per insegnare le manovre salvavita ai cittadini. Alle 17 i volontari si cimenteranno in una simulazione di soccorso sanitario. Dimostreranno come ogni cittadino, se opportunamente formato, può fare la differenza nel caso in cui si imbattesse in una persona colpita da Arresto Cardio Circolatorio.