SARONNO / ORIGGIO / MOZZATE – Intervento dell’ambulanza del Sos Uboldo oggi alle 14 in piazza Cadorna davanti alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” dove era stata segnalata la presenza di un uomo in difficoltà. Di 58 anni, è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale cittadino: era alle prese con uno stato di intossicazione etilica ma non è apparso in condizioni preoccupanti.

Oggi alle 14.40 a Mozzate in via Guffanti una automobile è uscita di strada e due uomini, di 30 e 68 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’asutomedica da Varese e due ambulanze, del Sos Mozzate e della Croce azzurra di Rovellasca; i feriti sono stati trasportati all’ospedale di Saronno, non sono apparsi in condizioni preoccupanti.

Alle 0.45 della scorsa notte nel tratto fra Origgio, bivio A9, dell’autostrada A8 in direzione nord, e Legnano una automobile è uscita di strada: un uomo di 23 anni è stato medicato direttamente sul posto dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

(foto archivio: intervento ambulanza alla stazione di Saronno centro)

30012022