x x

GORLA MINORE / CISLAGO – La Guardia di Finanza di Varese nei pressi del bosco di Rugareto, nella parte dell’area naturalistica che si estende fra Gorla Minore e Cislago, ha fermato un marocchino che era intento alla vendita di sostanza stupefacente.

In particolare, la pattuglia di Finanzieri del Gruppo di Varese, subito dopo aver fermato il sospetto, notava il suo bivacco tra gli alberi e il sottobosco, in cui ha trovato 2 smartphone. I finanzieri hanno perquisito lo straniero, che aveva addosso 1,30 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina suddivisa in 8 involucri di cellophane, denaro contante pari a 530 euro in banconote di vario taglio, un ulteriore smartphone e un’arma da fuoco, calibro 6.35, modello Tanfoglio 27, con matricola abrasa sia sulla canna che sul castello dell’arma, dotata di caricatore contenente nr. 3 proiettili cal. 6.35.

All’esito della perquisizione, la persona è stata arrestata in flagranza di reato in relazione alle ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina ed è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria nel carcere di Busto Arsizio.

A seguito di accertamenti successivi all’arresto, lo straniero è risultato essere presente illegalmente sul territorio italiano, senza fissa dimora e privo di qualsiasi fonte di reddito dichiarato. Una volta ceduto nel mercato del minuto spaccio, lo stupefacente avrebbe consentito un illecito guadagno di circa un migliaio di euro. Il pubblico ministero di turno della procura di Busto Arsizio ha già convalidato l’arresto e il sequestro di iniziativa dell’arma e delle munizioni, nonché della sostanza stupefacente e del denaro contante.

L’attività operativa posta in essere dai Finanzieri rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, tra i quali il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto durante il fine settimana, predisposto dalla Guardia di Finanza sul territorio al fine di concorrere alla tutela della sicurezza dei cittadini.

10022022