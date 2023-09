SARONNO – Ladri a scuola: via pc, telefono e cibo dalla mensa.

Operazione della polizia di Stato nel Bosco del Rugareto, la vasta area naturalistica che tocca diversi comuni della zona, fra Cislago, Rescaldina e Marnate. La Volante del commissariato della polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un uomo dopo averlo sorpreso all’uscita del Parco del Rugareto con fucile e munizioni.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Saronno questa mattina a Venegono Superiore, per l’omissione di soccorso a danni di una donna travolta da un furgoncino. Il fatto si è svolto in via Fratelly Kennedy intorno alle 11 della mattinata di lunedì 11 settembre: un furgoncino Ducato bianco ha investito una donna che stava correndo a bordo della strada, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Questa la prima ricostruzione dell’accaduto.

Fbc Saronno al Matteotti, è qui la festa.

12092023