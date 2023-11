Comasina

RESCALDINA – “Il gruppo informale di cittadini attivi “Amici del Rugareto” organizza per il mese di novembre due incontri aventi come protagonisti i boschi del nostro territorio”: lo fanno sapere i cittadini impegnati in questa iniziativa.

La gestione del bosco nei Plis, buone pratica per il suo mantenimento – Giovedì 23 novembre alle 21 appuntamento fissato alla biblioteca di Rescaldina “Lea Garofalo” in via Battisti.

Cosa sono i plis? Come vengono gestiti i boschi al loro interno? A spiegarlo sarà Paolo Zaffaroni, tecnico del Parco dei Mughetti, che illustrerà alcune buone pratiche di gestione forestale utilizzate per conservare il patrimonio arboreo dei nostri territori.

Scopriamo il bosco – Domenica 26 novembre alle 10 al Bosco del Rugareto.

“Scopriamo il bosco!” è un’iniziativa creata per riscoprire i segreti e curiosità sul nostro territorio. In questa uscita seguiremo un percorso ad anello tra i boschi a sud di Rescaldina, l’ultima zona boscata del Plis Bosco del Rugareto. I partecipanti saranno accompagnati dalle Gev, le guardie ecologiche dei Plis Insubria Olona, che operano all’interno del parco. Il ritrovo è fissato per le 10 in via Brianza angolo via Toti, Rescaldina.

(foto archivio)

23112023