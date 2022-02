x x

LEGNANO – Finalmente i viola tornano in dopo un lungo periodo di stop. Ad aprire questo weekend di partite la Cistellium e la Mocchetti. Partita priva di emozioni come si può vedere dal risultato finale. Un ritmo lento con poche azioni quello espresso da parte delle due squadre. Solo nel secondo tempo si sblocca la partita con la Cistellium che preme sull’acceleratore per cercare di vincerla trovando anche il gol allo scadere ma annulato per fuorigioco definito dubbio dai tifosi. Fatto sta che la partita è terminata 0-0 le due squadre si portano a casa un punto.

Marco Muscettola

Asd Cistellum – Gs Mochetti 0-0

A.S.D CISTELLUM: D’Auria, Roma, Moiana, Radice, Morosi, Fusetti(26′ st Cozzi), Bonfrate, Bene(17′ st Montan), Costanzo, Rimoldi, Bosotti(17′ st Pusceddu). A disposizione Cozzi, Iovine, Pigozzi, Colombo, Sapienza.

All. Giussani.

G.S. MOCCHETTI: Monaco, Outtara, Logrippo, Nappi, Cozzi, Giglio(19′ st Amabile), Valente(32′ st Melina), D’Arbenzio(19′ st Buttafuoco), Catalano(30′ st Rizzo), Caldiroli, Loparco(8′ st Virili).

A disposizione Palumbo, Bugli, Cerri, Avella. All. Cerri.

