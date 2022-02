x x

LIMBIATE – Durante i controlli avvenuti nell’altra notte, a Limbiate, la polizia di stato e la polizia locale hanno identificato 44 persone e 3 esercizi commerciali.

I controlli, che hanno riguardato anche le misure contro la pandemia da Coronavirus, hanno portato all’espulsione di tre stranieri senza regolare permesso di soggiorno, dopo gli accertamenti della questura; all’interno di un negozio, inoltre, i controlli con i cani antidroga hanno individuato uno straniero con dell’hashish, punito con una sanzione amministrativa.

Sorpreso anche un cittadino italiano mentre violava l’ordine di carcerazione a suo carico, emesso dall’autorità giudiziaria: l’uomo è stato immediatamente arrestato.

(foto d’archivio)

—-

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn