SARONNO – Tragedia oggi lungo la ferrovia Saronno-Milano: all’altezza della stazione di Bollate centro è stata investita una persona, e l’impatto con il treno non le ha lasciato scampo. E’ successo questa mattina, a perdere la vita una donna di 48 anni.

L’episodio si è verificato alle 10.10 e sul posto, in piazza Fellini, con la polizia ferroviaria si sono precipitati i vigili del fuoco, l’ambulanza del Sos ed è arrivata anche l’automedica. Ma non è stato possibile fare altro che constatare l’avvenuto decesso della quarantottenne. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’accaduto, per chiarire la dinamica dei fatti saranno visionate anche le immagini delle telecamere presenti nelle stazioni e lungo la rete feroviaria.

A causa dell’accaduto la circolazione ferroviaria è stata dapprima interrotta e poi in mattina è ripresa sui binari lontani a quello dove è accaduto il fatto, con ritardi nelle corse sulla direttrice fra Saronno ed il capoluogo.

Alle 11.11 Trenord ha comunicato, a seguito dell’investimento e dei rilievi sulla linea da parte delle autorità, una situazione di “circolazione critica” sulla rete, con previsti ritardi medi di 30 minuti, possiibli variazioni di percorso e cancellazioni. In particolare i treni della linea S1 sono stati per il momento cancellati fra Saronno e Milano Bovisa; i treni della linea S3 Milano Cadorna-Saronno con partenza da Milano al minuto 32 sono stati cancellati; il Malpensa express delle 9.55 da Milano Centrale ha terminato la corsa a Novate Milanese.

(foto archivio)

15022022