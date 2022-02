x x

SARONNO – Un autotreno con le luci d’emergenza lampeggianti, la motrice in via San Michele, il rimorchio in via Don Monza: il camionista ha fatto di tutto per non essere d’intralcio e si è anche impegnato a deviare il traffico. Il camion, infatti, la scorsa notte poco prima delle 23 è rimasto bloccato, per un problema tecnico.

Sul posto anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile cittadino, che hanno messo in sicurezza la strada, posizionando la loro “gazzella” alle spalle del veicolo, in via Don Monza, rendendo ben visibile l’ostacolo. Ci si trovava in zona residenziale e a quell’ora, sotto la pioggia mista neve di una nottata particolarmente fredda, non passava quasi nessuno e quindi non ci sono stati particolari difficoltà a fare defluire le poche vetture in transito. E poi non è rimasto altro che attendere l’arrivo dei tecnici per la riparazione del guasto del mezzo.

(foto: il tir che per un problema tecnico è rimasto bloccato fra via San Michele e via Don Monza, la scorsa notte a Saronno)

15022022