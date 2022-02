x x

SARONNO – Un post di poche righe ma davvero sentito per dire grazie a chi con sensibilità e competenza si è occupato di trovare una soluzione ad un momento di difficoltà ad un anziano portato al pronto soccorso.

E’ quello che ha voluto condividere sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” un saronnese in modo da convidere con la città il ringraziamo per l’aiuto ricevuto lo scorso 10 febbraio.

Ecco il testo integrale.

“Volevo pubblicamente ringraziare l’operatore del pronto soccorso di Saronno che la notte scorsa è intervenuto con professionalità e umanità a risolvere una situazione molto delicata per una persona anziana e malata. Questi sono i nostri eroi ricordiamocene quando qualche partito ci proporrà dei tagli alla sanità pubblica che è forse l’unica vera eccellenza di questo Paese“

Tanti i commenti sotto la nota che hanno condiviso gli apprezzamenti ma anche rimarcato le difficoltà con cui si trova a fare i conti l’ospedale cittadino. Negli ultimi giorni è stata rimarcata la necessità di un rilancio e soprattutto è stata lanciata la proposta di un tavolo in piazza Libertà con i sindaco e l’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti.

