CARONNO PERTUSELLA – Quarto successo consecutivo, settima partita senza subire reti e… una classifica che sorride sempre più. La Caronnese nel turno infrasettimanale di serie D del mercoledì pomeriggio supera nettamente il Pont Donnaz, grazie al primo gol di Santi in maglia rossoblù e con la doppietta di Roberto Esposito che chiude la partita.

La cronaca – Pronti via e dopo un paio di punizioni senza apprensioni la Caronnese trova subito il vantaggio. Minuto 12, palla messa dentro da Coghetto nel cuore dell’area e girata di prima intenzione di Santi che bagna l’esordio da titolare con il gol che strappa applausi. La Caronnese va sulle ali dell’entusiasmo, Roberto Esposito impegna da fuori Pietropaolo che mette in corner. Col passare dei minuti, però, il Pont Donnaz prende il predominio territoriale e mette in difficoltà i nostri ragazzi sul piano del palleggio. Di veri tiri in porta, però, ce ne sono soltanto due, entrambi di Tassi, ma Angelina (scelto al posto di Ansaldi) risponde sempre presente.

Ripresa e il Pont Donnaz vuole provare subito a pareggiare, ma Angelina è ancora una volta attento sul tiro da fuori di Gulli. L’ingresso di Corno dà maggior vivacità all’attacco, il capitano e Diatta cambiano il volto di una Caronnese che mostra i muscoli in mezzo al campo e subisce falli importanti in attacco. I padroni di casa protestano per un contatto Pietropaolo-Diatta non sanzionato dal direttore di gara, ma alla mezzora trovano comunque il modo di chiudere la partita. Tunesi serve verticalmente Roberto Esposito che controlla il pallone al limite dell’area e fulmina il portiere valdostano con un tiro preciso all’angolino. E quattro minuti dopo il sipario cala definitivamente, con il bis di Esposito che sfrutta al meglio l’assist di Corno dopo una palla rubata dal capitano a Volpatto. Per la Caronnese prosegue il momento positivo, ora domenica una nuova sfida a Casale Monferrato.

Caronnese-Pont Donnaz 3-0

CARONNESE (3-5-2): Angelina; Galletti, Arpino, Cosentino; Coghetto (43’ st Sardo), Cretti (8’ st Diatta), Vernocchi, Tunesi (43’ st Di Marco), Putzolu; R. Esposito (35’ st Folla), Santi (10’ st Corno). A disp.: Ansaldi, Zeroli, Rocco, F. Esposito. All.: Scalise.

PONT DONNAZ (3-5-2): Pietropaolo; Cason, Gulli, Vesi; Maingonnat (29’ st Forcini), Tassi, Mazzotti, De Cerchio (18’ st Gaeta), Moussafi (10’ st Volpatto, 37’ st R. Florio); Sterrantino (27’ st Lugnan), Jeantet. A disp.: Mastrorillo, Cateni, Tesauro, T. Florio. All.: Cretaz.

Arbitro: Recchia di Brindisi.

Marcatori: 12’ pt Santi, 31’ st R. Esposito, 34’ st R. Esposito.

16022022