Calcio

SARONNO – Già concluse le regular season dei campionati “minori”, come quello di Promozione, ed in attesa dell’avvio dei playoff e degli eventuali playout, il programma calcistico locale oggi appare “ridotto”. In Eccellenza si è giunti alla 15 giornata di ritorno, la penultima. In programma, gare delle 15.30, Ardor Lazzate-Solbiatese con arbitro Mattia Romeo di Genova (assistenti Niccolò Cantile di Treviglio e Leonardo Moscolari di Bergamo); sull’Ardor pende la sanzione del giudice sportivo che ha inflitto al club la disputa di una gara a porte chiuse per intemperanze ma questa domenica si giocherà comunque a porte aperte. Previste anche Caronnese-Magenta con arbitro Amedeo Riahi di Lovere (Martin Madaschi di Bergamo e Mattia Ardesi di Brescia) e Fbc Saronno-Calvairate con arbitro Edoardo Bertin di Como (Andrea Missaglia di Monza e Paolo Golzi di Seregno).

Si gioca anche in serie D: l’Arconatese (che quest’anno disputa gli incontri interni a Caronno Pertusella) è di scena in trasferta sul campo del Desenzano, arbitro Federico Tassano di Chiavari, assistenti Marco Tuccillo di Pinerolo e William Alberto Grteco di Nichelino; e la Varesina di Venegono Superiore gioca a Brusaporto con arbitro Luigi Pica di Roma, assistenti Giovanni Battista Citarda di Palermo e Salvatore Barbanera di Palermo.

15′ e ultima giornata in Seconda categoria. Nel girone H Amor sportiva-Molinello con arbitro Nicola Franchi di Saronno, Bulgaro-Dal Pozzo con arbitro Mattia Mauro di Busto Arsizio, Gerenzanee-Virtus Cermenate con arbitro Martina Vesco di Saronno, Cogliatese-Oratorio Figino con arbitro Kevin El Barai di Cinisello Balsamo e Cascina Mamete-Cistellum con arbitro Nicolò Sampietro di Como. Nel girone Z Pro Juventute-San Giorgio con arbitro Nazario Malizia di Varese.

Nella Terza categoria comasca Cucciago-Misinto con arbitro Denis Ceneri di Como.

28042024