SARONNO – Prosegue la querelle fra la Lega, che è all’opposizione, ed il regista e produttore saronnese Luciano Silighini Garagnani. La questione è legata alla decisione dell’Amministrazione civica di concedere in uso gratuito la sede comunale di rappresentanza in via Roma, Villa Gianetti, per alcune riprese del film di Silighini, la biografia dell’imprenditore e parlamentare Gianfranco Librandi di Saronno, Da una corsa in bicicletta. Per Silighini occasione di “marketing territoriale”, mentre per la Lega il Comune avrebbe dovuto farsi pagare l’affitto dei locali.

Scrive ora la segretaria del Carroccio:

se fosse davvero come sostiene il promotore di sé stesso, allora Silighini non avrebbe speso fiumi di parole per giustificarsi. Chi ha stile non sminuisce l’altro interlocutore attaccandolo personalmente e affibbiandogli ingiustificatamente epiteti e considerazioni, pensando così di farsi grande.

Chi fa così è un bullo e non merita ulteriore considerazione da parte nostra.

Segreteria politica – Lega Lombarda Saronno

(foto: una delle scene del film, girato a Villa Gianetti)

