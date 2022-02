Softball mercato: la ceca Tvrznikova per il Saronno

SARONNO – Colpo di mercato per l’Inox Team Saronno che si sta preparando per il prossimo campionato di serie A1 di softball e che in queste ore ha ufficializzato l’arrivo di una giocatrice della Repubblica Ceca; si tratta di Natalie Tvrznikova che gioca come 1′ base ed esterno.

“Un altro nuovo acquisto per il roster della Serie A1, direttamente da Liberec in Repubblica Ceca: Natalie è una giocatrice giovanissima, classe 2001, ma con buona esperienza e viene prelevata dalle Eagles Praga; ed ha tantissimo talento – irmarcano i dirifenti saronnesi – Destrorsa, è in grado di ricoprire più ruoli all’interno del diamante, e sa essere una minaccia anche nel box di battuta, dove invece predilige battere come mancina. Benvenuta Natalie, non aspettiamo altro che vederti in campo con i nostri colori”.

Si va dunque completando il roster saronnese per la prossima stagione, dopo la conferma delle migliori giocatrici italiane del gruppo e della venezuelana Milagros Lozada.

(foto: la ceca Natalie Tvrznikova)

17022022