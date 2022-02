x x

VARESE – Alle 16.30 di oggi a Cazzago Brabbia nei pressi del fiume Brabbia una donna di 62 anni è scivolata in una “rivetta” per circa due metri. Nella caduta si è ferita gravemente ad un arto inferiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Varese con un fuoristrada e un’autopompa. Gli operatori hanno collaborato con il personale sanitario per imbarellare e recuperare la persona ferita.

La donna è stata poi trasportata al vicino campo sportivo e quindi imbarcata su un elicottero medicalizzato per il trasferimento in ospedale a Legnano; al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita.

(foto archivio)

