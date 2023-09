VARESE – Bilancio pesantissimo per l’incidente avvenuto sul’autostrada A8 oggi nel tratto fra Sesto Calende e Vergate Besnate, in direzione sud: un uomo di 88 anni ed una donna di 84 anni hanno perso la vita nel sinistro, che si è verificato alle 16.05.

Sul posto sono accorsi numerosi mezzi di soccorso: tre ambulanza, vigili del fuoco, pattuglie della polizia stradale, l’automedica e l’elisoccorso; ma per gli anziani non c’è stato niente da fare. Le verifiche sulla dinamica del sinistro sono in corso a cura della polstrada, a quanto pare l’automobile, sulla quale c’era la coppia di ottantenni, avrebbe fatto tutto da sola, ribaltandosi.

A seguito dell’incidente, lungo quel tratto della A8 si sono registrate code e rallentamenti.

(foto: la scena del sinistro in A8 a Vergiate)

