MOZZATE – “Salve signora, c’è una perdita di gas mi fa entrare in casa per controllare che non ci siano rischi per lei e la sua famiglia?” Sono più o meno queste le parole che ha usato un sedicente tecnico per cercare di entrare nell’abitazione di una mozzatese. Il tentativo di raggiro è stato messo a segna la scorsa settimana in viale Libertà.

E’ stato solo un tentativo perchè fortunatamente l’anziana si è rifiutata di aprire sia al finto tecnico sia al finto agente della polizia locale.

Già perchè di fronte al rifiuto della donna di aprire l’uomo, parlando di un reale pericolo, ha preso il telefono annunciato di essere pronto a far intervenire la forza pubblica. Di lì a poco è arrivato un sedicente agente di polizia locale. Era evidentemente un complice che indossava semplicemente un cappello da agente neanche regolamentare. La messinscena non ha minimamente convinto la donna che li ha invitati ad allontanarsi ed ha prontamente allertato la polizia locale. Questa volta quella vera del comando cittadino.

