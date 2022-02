x x

SARONNO – “Lunedì 7 febbraio il vento ha spazzato la città di Saronno ha provocato diversi problemi e danni. L’Amministrazione per gestire l’emergenza ha dovuto dare delle priorità alle situazioni più a rischio. Perfetto. Ma a distanza di dieci giorni non si può rimuovere un ramo spezzato nel mezzo del parco Alpini?”

E’ la rapida sintesi del consigliere comunale Gianpietro Guaglianone che dà voce alle domande dei residenti della zona intorno al parco Alpini: “E’ chiaro che il giorno dell’emergenza la precedenza era delle zone più trafficate ma ormai sono passati dieci giorni. Serve controllare la stabilità della pianta rimasta in piedi e togliere il maxi ramo caduto che ostacola a fruizione dell’area verde. E c’è anche una sensazione di scarsa attenzione e sciatteria. La zona non è nemmeno stata delimitata”.

“Abbiamo capito che il sindaco è impegnato nella Terra di Mezzo cercando di far arrivare il bilancio in consiglio comunale ma magari potrebbe anche prestare attezione, anche con l’assessore alla parte, all'”Ent della foresta di Fangorn che giace al suolo esanime e al Barbalbero chiede che vi si porga rimedio”.

