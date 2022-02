x x

SARONNO – E’ tempo di bilanci per il gruppo comunale di Protezione civile che ha vissuto un 2021 decisamente intenso e pieno di sfide.

La prima novità è stato il passaggio delle consegne ai vertici. Dopo quasi 20 anni di “onorato servizio” nel gruppo comunale di volontari di protezione civile Aldo Terrieri ha lasciato la “mano” a Roberta Fantoni.

Terrieri, volto noto e apprezzatissimo in città anche per il suo impegno con la divisa gialla della protezione civile, ha iniziato come volontario semplice ricoprendo poi i ruoli di responsabile di servizio, vice-coordinatore ed infine come coordinatore. Roberta Fantoni è entrata nel gruppo 12 anni fa, sempre a fianco di Aldo, alla quale negli ultimi ultimi 5 anni è stato affidato il servizio di segreteria del gruppo e del contact center.

Gli ultimi anni hanno visto la protezione civile trasformare la propria attività per rispondere alle esigenze dettate alla pandemia. Tra le attività svolte dai volontari nel 2021 c’è il presidio al punto tamponi alle Fontanelle di Malnate e al punto tamponi e all’ahub vaccinale di Saronno. Un’attività intensa e impegnativa che ha visto i volontari impegnati per oltre 3600 ore.



Nel periodo estivo non è mancata la “storica” attività di disinfestazione da imenotteri (vespe e calabroni) con 116 richieste di intervento gli interventi da parte dei cittadini. Tanti anche le attività di messa in sicurezza e monitoraggio del territorio comunale dovuti a condizioni meteo avverse a cui si aggiunge la rimozione di piante/arbusti sull’alveo del torrente Lura e sul territorio cittadino.

Insomma per la protezione civile è stato un 2021 decisamente intenso e impegnato che non può concludersi senza un sentito ringraziamento “da parte di tutti gli iscritti al gruppo al caro Aldo per l’impegno e il lavoro svolt , per la pazienza e l’instancabile capacità di sintesi nel suo modo di essere “volontario di protezione civile”.

18022022

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn