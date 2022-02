x x

SARONNO – Una bravata, seppur di pessimo gusto, o c’è di peggio negli imbrattamenti con simboli “satanisti” sui pannelli situati lungo via Silvio Pellico a Saronno, che riproducono immagini dei capolavori del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e che sono collocati sul muri perimetrale del cortile della chiesetta di San Giacomo. Di certo, non passa inosservato l’accaduto: qualcuno ha lasciato sulle immagini dei pannelli non “semplici” imbrattamente ma scritte e disegni con richiami al satanismo.

Ci sono anche segni di tentativi di pulizia, evidentemente qualche passante ha cercato di ripulire, ma senza riuscirci. A quanto pare l’imbrattamento sarebbe stato eseguito con un pennarello nero.

I pannelli era stati realizzati in vista dell’Expo milanese del 2015, quando Saronno si era riempita di stendardi e panelli che richiamavano, per i visitatori in zona per l’evento milanese, l’arte presente all’interno del Santuario della Beata vergine. Fra i pannelli presi di mira quello con “l’ultima cena”, gruppo di statue lignee di Andrea da Saronno, ed un altro con un’opera pittorica di Bernardino Luini, la riproduzione dello “Sposalizio della Vergine”, affresco che si trova nell’antipresbiterio della chiesa di piazza Santuario.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

19022022