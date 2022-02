x x

SARONNO – Giovedì 17 febbraio gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado “Aldo Moro” , hanno incontrato la scrittrice Nicoletta Bortolotti, per parlare del suo libro sulla Shoah: “La bugia che salvò il mondo”.

Obiettivo dell’incontro che si è tenuto all’auditorium Aldo Moro nel pieno rispetto delle norme anticovid era quello di riflettere su tale evento ma anche suo lavoro dell’autrice.

“Sono passati esattamente due anni dall’ultimo incontro con lei – spiegano dalla scuola gli organizzatori dell’evento – tante cose sono cambiate, ma non la sua capacità di saper coinvolgere, rendere partecipi ed emozionare tutti i presenti, rispondendo infaticabile a tutte le domande. E’ stato bello ritrovarsi, seppur con distanze e mascherine, e assaporare di nuovo la possibilità di incontrarsi e scambiarsi emozioni”.

Chi è Nicoletta Bortolotti? Nasce in Svizzera, ma vive in Italia. Laureata in Pedagogia, da molti anni redattrice Mondadori, autrice per ragazzi e per adulti, pubblica per le maggiori case editrici e collabora con il supplemento culturale de “La Provincia di Como” e con le riviste letterarie “Letteratitudine” e “Clandestino”.

