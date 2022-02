x x

SARONNO – E’ stata la velocità contenuta a cui procedevano le auto ad evitare conseguenze alle conducenti delle due auto coinvolte nell’incidente avvenuto ieri in via Marx.

Lo scontro è avvenuto poco primi delle 13,30 tra due mamme che erano andate a prendere i figli alla vicina scuola superiore. Lo scontro come detto non forte è avvenuto tra una Skoda guidata da una 45enne residente in città e una coetanea di Cesano Maderno che viaggiava a bordo di una Seat Ibiza.

Le due donne sono subito scese dalla vettura e i presenti hanno dato l’allarme. E’ arrivata una pattuglia della polizia locale che si è occupata di rilevare il sinistro ed anche un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno. Nessuna delle due donne ha voluto però recarsi al pronto soccorso cittadino per accertamenti.

Nel pomeriggio secondo incidente sempre nei pressi di una scuola l’elementare Damiano Chiesa. Qui lo scontro è avvenuto tra una Volkswagen Golf guidata da un 30enne contro una Toyota Yaris guidata da una 60enne residente in città. Anche in questo caso qualche danno, polizia locale sul posto ma nessun ferito.

