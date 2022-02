x x

SARONNO – “Grande emozione a Roma per la due giorni di congresso nazionale di Azione terminata ieri, nel racconto dei due rappresentanti saronnesi del partito che vi hanno preso parte: Silvio Barosso e Ambrogio Mantegazza. Barosso era presente anche in qualità di delegato provinciale del partito”.

Inizia così la nota condivisa da Azione Saronno.

“Azione è un partito che si conferma ambizioso e pieno di energia: ribadito il suo posizionamento liberale e sociale – sulle orme della tradizione del Partito d’Azione e del popolarismo di Sturzo – è intenzionato a raccogliere mondi diversi, ma tutti uniti dal riferimento europeista, liberale e democratico, tutti rimasti privi di rappresentanza a seguito del recente riposizionamento dei principali partiti su posizioni populiste o sovraniste.

Nell’ultimo mese, alla prima occasione offerta dall’allentamento della morsa del COVID, il partito si è strutturato mediante congressi territoriali e si è dotato di strutture e cariche ufficiali, dopo oltre due anni di presenza sul territorio. Adesso lancia il suo messaggio a tutto il Paese: per raccogliere la sfida della transizione digitale e ambientale (priorità rappresentate dai colori del nuovo logo, blu e verde) servono serietà e pragmatismo. Anche Saronno sarà certamente della partita, visto che la sezione è molto attiva e che diversi referenti saronnesi si stanno attivando a livello cittadino e territoriale per far crescere la proposta di una politica diversa, concreta e coerente.

